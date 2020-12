Λίγο η καραντίνα, λίγο η απαγόρευση της κυκλοφορίας, λίγο οι μάσκες, λίγο η τήρηση αποστάσεων φαίνεται ότι προβληματίζουν τα μικρά παιδιά για το αν θα φέρει δώρα φέτος ο Άγιος Βασίλης.

Τα παιδιά ξέρουν ότι ο Άγιος Βασίλης είναι υπεράνθρωπος: μέσα σε μία και μόνο νύχτα πετάει σε όλον τον πλανήτη, παραδίδει εκατομμύρια παιχνίδια και τρώει τόνους γλυκά.

Πολλά παιδιά έχουν ξεκινήσει να γράφουν γράμματα, ωστόσο, σκέφτονται αν τελικά ο Άγιος Βασίλης θα έρθει φέτος λόγω κοροναϊού.

Άπαντες διαβεβαιώνουν τα παιδιά ότι ο αγαπημένος τους φέτος θα έρθει με μάσκα στη γενειάδα και θα τηρήσει τα μέτρα προστασίας από τον κοροναϊό.

Τα δώρα θα τα λάβουν στην ώρα τους και δεν χρειάζεται να αγωνιούν.

Ας ξεκινήσουμε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον ο οποίος διαβεβαίωσε ότι η πανδημία του κοροναϊού δεν θα σταματήσει τον Άγιο Βασίλη και θα καταφέρει να παραδώσει τα δώρα του στα παιδιά.

Ο Τζόνσον έδωσε αυτή τη διευκρίνιση μετά την επιστολή που έλαβε από ένα 8χρονο αγόρι, τον Μόντι, ο οποίος του έγραψε για να τον ρωτήσει αν ο Άγιος Βασίλης θα μπορέσει να παραδώσει φέτος τα δώρα του.

Στο χειρόγραφο μήνυμά του ο Μόντι ρώτησε τη βρετανική κυβέρνηση αν έχει σκεφτεί το θέμα του Άγιου Βασίλη και της ετήσιας επίσκεψής του στα παιδιά: «Καταλαβαίνω ότι είστε πολύ απασχολημένοι, αλλά μήπως εσείς και οι επιστήμονες μπορείτε να μιλήσετε για αυτό;», ρωτούσε ο 8χρονος.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανήρτησε την επιστολή του Μόντι στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter μαζί με την απάντησή του.

«Έχω πάρει τηλέφωνο στον Βόρειο Πόλο και μπορώ να σου πω ότι ο Άγιος Βασίλης είναι έτοιμος και ανυπομονεί να ξεκινήσει, όπως και ο Ρούντολφ και οι άλλοι τάρανδοι», επεσήμανε.

Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year 🎅🎁🎄

I’ve had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 25, 2020