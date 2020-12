Η Τσέλσι τα πηγαίνει περίφημα την εφετινή σεζόν, με τους παίκτες του Φρανκ Λάμπαρντ να αποκτούν χημεία και καλύτερη επικοινωνία παιχνίδι με το παιχνίδι.

Η ομάδα του Λονδίνου επικράτησε (3-1) χθες της Λιντς, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή της Premier League.

Μετά από 11 αγωνιστικές στο εφετινό πρωτάθλημα, η Τσέλσι έχει συγκεντρώσει 22 βαθμούς, με την κορυφή να βάφεται… μπλε για πρώτη φορά μετά και τον Σεπτέμβρη του 2018.

Έστω και προσωρινά, οι Λονδρέζοι απολαμβάνουν την μοναξιά της κορυφής, με την Τότεναμ να ακολουθεί στον πόντο (υποδέχεται την Άρσεναλ).

Η Λίβερπουλ που φιλοξενεί την Γουλβς, βρίσκεται και αυτή στους 21 πόντους, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε εκτός έδρας της Γουέστ Χαμ, ανεβαίνοντας στην 4η θέση και τους 19 βαθμούς.

🔝 Chelsea have finished a day top of the #PL table for the first time since September 2018#CHELEE pic.twitter.com/ZY6IHsqlF7

— Premier League (@premierleague) December 6, 2020