Η εκτός έδρας ήττα (και) από την Καντίθ ήταν το… κερασάκι στην τούρτα της απογοήτευσης για την Μπαρτσελόνα.

Το φάντασμα των Καταλανών έκανε ξανά την εμφάνισή του, δίνοντας χαρά στην νεοφώτιστη ομάδα.

Οι «Μπλαουγκράνα» πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, με αποτέλεσμα να έχουν πραγματοποιήσει το χειρότερο ξεκίνημά τους στην La Liga τα τελευταία 32 χρόνια.

Μετά από 10 αγωνιστικές, το σύνολο του Κούμαν βρίσκεται στην 7η θέση με μόλις 14 πόντους και θα πρέπει να πάμε 32 χρόνια πίσω για να βρούμε τη χαμηλότερη καταλανική συγκομιδή σε αυτό το σημείο του ισπανικού πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, την περίοδο 1987/88 και μετά από 10 αγωνιστικές, η Μπαρτσελόνα είχε 13 βαθμούς και με βάση το σύστημα των τριών πόντων ανά νίκη. Εκείνη τη χρονιά, ο τίτλος κατέληξε στην Μαδρίτη, με την Μπάρτσα να τερματίζει στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Την επόμενη σεζόν, ο Γιόχαν Κρόιφ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, με τον Κούμαν να φοράει την φανέλα των Μπλαουγκράνα το 1989.

Στο Champions League μπορεί να πετάει, αλλά στην La Liga… παραπατάει, με την Μπαρτσελόνα να βρίσκεται εμφανέστατα σε κρίση. Οι Καταλανοί έχουν γνωρίσει την ήττα από Χετάφε, Ρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Καντίθ, με τον Λιονέλ Μέσι να έχει βρει δίχτυα μόλις τέσσερις φορές στο εφετινό πρωτάθλημα.

