Μπορεί να δυσκολεύεται να σκοράρει, όμως όταν το κάνει, το… παρακάνει.

Η Κρίσταλ Πάλας ξέσπασε στη Γουέστ Μπρομ μέσα στο «The Hawthorns», επικράτησε με το ευρύ 5-1 και έσπασε ρεκόρ καθώς σκοράρει για πρώτη φορά πέντε γκολ σε εκτός έδρας αναμέτρηση.

Μπορεί η Γουέστ Μπρομ να καιγόταν άμεσα για τους τρεις βαθμούς, όμως η Κρίσταλ Πάλας μπήκε πιο δυναμικά στο ματς. Η πίεση της ήταν ασταμάτητη και η δικαίωση ήρθε μόλις στο 8ο λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Ντάρνελ Φουρλόγνκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της λάθος εστίας και η ομάδα του άλλοτε άσου του Ολυμπιακού, Λούκα Μιλιβόγιεβιτς, μπήκε μπροστά στο σκορ.

GOAL West Brom 0-1 Crystal Palace (8 mins) Darnell Furlong turns Wilfried Zaha’s cross into his own goal to give the visitors the lead#WBACRY — Premier League (@premierleague) December 6, 2020

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να συνέλθουν από το γρήγορο τέρμα, ωστόσο δεν κατάφεραν να απειλήσουν ιδιαίτερα την εστία της Κρίσταλ Πάλας. Βέβαια, είχαν την κατοχή και προσπαθούσαν υπομονετικά να γίνουν επικίνδυνοι.

Τελικά, το πολυπόθητο τέρμα της ισοφάρισης θα έρθει, στο 30ο λεπτό. Η Γουεστ Μπρομ αναπτύχθηκε υπέροχα και ο Κόνορ Κάλαχερ με τρομερό τελείωμα έφερε το ματς στα ίσια για τους γηπεδούχους.

GOAL West Brom 1-1 Crystal Palace (30 mins) Conor Gallagher sweeps a pass into the bottom corner to bring the Baggies level#WBACRY — Premier League (@premierleague) December 6, 2020

Η χαρά τους, όμως, δεν κράτησε για πολύ, καθώς ο Ματέους Περέιρα αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα, τέσσερα λεπτά αργότερα, αφήνοντας τους «Baggies» με 10 παίχτες. Συγκεκριμένα, ο διαιτητής της αναμέτρησης ειδοποιήθηκε από το VAR ότι είχε προηγηθεί χτύπημα εκτός φάσης, τον έστειλε στο μόνιτορ και στην συνέχεια απέβαλλε τον νεαρό άσο.

Με αυτό το σκορ πήγαν οι ομάδες στην ανάπαυλα. Στο δεύτερο μέρος, η Κρίσταλ Πάλας ξεκίνησε ακριβώς όπως στο πρώτο. Η πίεση απέδωσε για ακόμη μία φορά, με τον Γουίλφριντ Ζάχα να πετυχαίνει ένα υπέροχο τέρμα και να βάζει εκ νέου μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους, στο 55ο λεπτό.

GOAL West Brom 1-2 Crystal Palace (55 mins) Wilfried Zaha restores Crystal Palace’s lead with an fierce shot into the corner#WBACRY — Premier League (@premierleague) December 6, 2020

Αυτή τη φορά, οι «αετοί» δεν θα χάριζαν στην Μπρομ και άλλη ισοφάριση και ο Κρίστιαν Μπεντέκε τελείωσε το ματς στο 59ο λεπτό. Στην πρώτη του εμφάνιση στο βασικό σχήμα, ο έμπειρος φορ κατάφερε να σκοράρει και να κάνει το 1-3, βάζοντας βάσεις για τρίποντο στην Κρίσταλ Πάλας.

GOAL West Brom 1-3 Crystal Palace (59 mins) Christian Benteke nods in at the near post to extend the visitors’ advantage#WBACRY — Premier League (@premierleague) December 6, 2020

Το ξέσπασμα του αγγλικού συλλόγου ήταν αρκετό για να ρίξει τον ρυθμό στην συνέχεια και να διατηρήσει τον ρυθμό σταθερό. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πάρουν επιθετικές προσπάθειες, με αποτέλεσμα να μένουν με ανοιχτή άμυνα. Αυτό ήταν αρκετό για να το εκμεταλλευτεί η Πάλας.

Στο 68ο λεπτό, ο Έζε πήρε την μπάλα και την έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Ζάχα, ο οποίος σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Η νίκη της Κρίσταλ Πάλας έπαιρνε μεγάλη έκταση με το 1-4, την ίδια ώρα που όλα έδειχναν ότι μπορεί να ανεβεί και άλλο το σκορ.

Από την πλευρά του, οι «Buggies», αν και ήταν με 10 παίκτες, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βρουν τον δρόμο προς την αντίπαλη εστία. Αν και δημιούργησαν καλές ευκαιρίες, η Πάλας βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Αυτή την φορά, ήταν η στιγμή του Μπεντέκε να διπλασιάσει τα τέρματά του. Συγκεκριμένα, ο Κλάιν έκανε την ασίστ και ο νεαρός φορ έκανε το 1-5 στο 82ο λεπτό.

GOAL West Brom 1-5 Crystal Palace (82 mins) Christian Benteke adds his second of the afternoon with a fine strike#WBACRY — Premier League (@premierleague) December 6, 2020



Με αυτό το γκολ, οι «αετοί» έσπασαν ρεκόρ καθώς είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνουν πέντε γκολ σε εκτός έδρας αναμέτρηση, στην πρώτη κατηγορία σε χρονικό διάστημα 404 παιχνιδιών (!).

5 – Crystal Palace have scored five goals in an away match in the top-flight for the first time in their history, with today their 404th away match in the top-flight. Soaring. — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2020



Το σκορ έμεινε μέχρι το τέλος και η Κρίσταλ Πάλας πανηγύρισε ένα τεράστιο διπλό στην έδρα της Γουέστ Μπρομ. Οι «αετοί» έφτασαν τους 16 βαθμούς και ανέβηκαν στην 11η θέση του πίνακα, ενώ οι γηπεδούχοι παρέμειναν στην ζώνη του υποβιβασμού.

ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ: Τζόνστον, Μπάρτλεϊ, Ατζάγι, Ιβάνοβιτς, Φούρλονγκ, Φίλιπς, Γκάλαχερ, Σάουγερς, Ντιανγκανά (46′ Κροβίνοβιτς), Περέιρα, Γκραντ (62′ Ρόμπινσον)

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Γκουαΐτα, Φαν Άανχολτ, Κουγιατέ, Κλάιν, Κέιχιλ, Μιλιβόγεβιτς, Σλουπ, ΜακΆρθουρ (74 Ρίντεβαλντ), Εζέ, Ζαχά (75′ Αγιού), Μπεντέκε