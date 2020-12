Πρόκειται για τον άνθρωπο που από τον περασμένο Ιανουάριο έχει καταφέρει να μεταμορφώσει την τραγική εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας καταλυτικό ρόλο στην περσινή αντεπίθεση της ομάδας, καταφέρνοντας να εξασφαλίσει το εισιτήριο του Champions League την τελευταία αγωνιστική.

Ο λόγος φυσικά για τον Μπρούνο Φερνάντες.

Ο πορτογάλος μεσοεπιθετικός ήταν εκπληκτικός το Νοέμβρη και αναδείχθηκε πανάξια ποδοσφαιριστής του μήνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αυτή είναι η 5η φορά που ο Μπρούνο κερδίζει το συγκεκριμένο τίτλο από την ημέρα που μετακόμισε στο «Ολντ Τράφορντ».

Έτσι, ο Φερνάντες έχει καταφέρει να κερδίσει το 50% των βραβείων του ποδοσφαιριστή του μήνα από τότε που έγινε παίκτης της Γιουνάιτεντ.

Bruno Fernandes has won FIVE Player Of The Month awards since signing for Man United in January:

Feb: Fernandes

Mar: Fernandes

June: Fernandes

July: Greenwood

Aug: Fernandes

Sep: Mata

Oct: Rashford

Nov: Fernandes pic.twitter.com/xk1ABRL3XA

— ESPN UK (@ESPNUK) December 5, 2020