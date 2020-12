Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε δύσκολα της Βιλερμπάν με σκορ 91-84 για την 12η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Έντι Ταβάρες.

Ο «γίγαντας» από το Πράσινο Ακρωτήρι ήταν απολαυστικός απέναντι στη γαλλική ομάδα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους (5/6 βολές, 7/8 δίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 ασίστ, 1 τέσσερα μπλοκ και 1 λάθος. Μαζεύοντας 29 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης.

Έτσι η λίγκα ανακοίνωσε πως ο σέντερ της «βασίλισσας» είναι ο πολυτιμότερος παίκτης για την 12η «στροφή» χάρη στην εξαιρετική του εμφάνιση.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague:

Monster performance from the big man who has been on FIRE recently 🔥 @waltertavares22 is the MVP of the week 🙌 pic.twitter.com/zMb023er7T

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 5, 2020