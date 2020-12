Τι κι αν ο Λιούις Χάμιλτον απουσιάζει λόγω του κορωνοϊού, η Μερσέντες για άλλη μία φορά έδειξε την ανωτερότητα της κάνοντας το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix του Μπαχρέιν της Φόρμουλα 1.

Ταχύτερος από όλους όσους βρέθηκαν στην πίστα ήταν ο Φινλανδός πιλότος, Βαλτέρι Μπότας και έτσι θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον αυριανό αγώνα.

Στη δεύτερη θέση θα ξεκινήσει ο άνθρωπος που αντικατέστησε τον Χάμιλτον και συγκεκριμένα ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος αν μη τι άλλο συγκεντρώνει τα φώτα πάνω του.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Μαξ Φερστάπεν με Ρεντ Μπουλ, ενώ τέταρτος θα αρχίσει τον αγώνα ο Σαρλς Λεκλέρκ με Φεράρι. Τέλος, ο Σεμπάστιαν Φέτελ εκκινεί από την 13η θέση σε ακόμη μια κακή στιγμή για τον Γερμανό.

Δείτε ολόκληρο τον πίνακα με τις τελικές θέσεις των οδηγών:

Almost nothing in it at the top 😱#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/hdAkmvxvms

— Formula 1 (@F1) December 5, 2020