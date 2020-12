Ξεπερνά τα όρια η Τουρκία που ενώ συνεχίζει τις προκλήσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, επαναφέρει τα περί διαλόγου και μάλιστα χωρίς όρους, κατηγορώντας την χώρα μας για «μαξιμαλιστικούς στόχους» και στοχοποιώντας τη επειδή ζητά την επιβολή κυρώσεων.

«Η Ελλάδα ως το κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης σκοπεύει να προκαλέσει κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Τουρκίας βασισμένες στους μαξιμαλιστικούς και παράνομους ισχυρισμούς της για τα θαλάσσια και εναέρια σύνορα. Καμιά κύρωση δεν θα κάνει ποτέ την Τουρκία να συμβιβάσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Καστελόριζο ή στα 10 ναυτικά μίλα εναερίου χώρου. Η Ελλάδα θα πρέπει να προσέλθει σε διάλογο δίχως όρους με την Τουρκία το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Η εν λόγω ανακοίνωση καταδεικνύει την ενόχληση της Άγκυρας, από το άρθρο του Νίκου Δένδια στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», στο οποίο ο έλληνας Υπουργός εξωτερικών μεταξύ άλλων σημειώνει πως στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θα υποδεικνύουν στην Τουρκία ότι η συμπεριφορά της δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς συνέπειες και πως δεν μπορεί να της επιτραπεί να συμπεριφέρεται στον 21ο αιώνα με πρακτικές του 19ου αιώνα.

Συνεχίζει τις προκλήσεις

Η τουρκική κυβέρνηση, ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ, συνεχίζει την προσπάθεια να αποφύγει τις κυρώσεις, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις προκλήσεις και την πάγια επιδίωξή της να δημιουργήσει τετελεσμένα με στόχο να σύρει την ελληνική πλευρά σε διάλογο χωρίς όρους.

Μάλιστα φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει ψηλά την ένταση αγνοώντας τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, καθώς σήμερα με NAVTEX που εξέδωσε, ανήγγειλε ασκήσεις με πυρά για την ερχόμενη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, σε περιοχή νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ναυτική οδηγία 1509/20 που εκδόθηκε από τον Σταθμό της Αττάλειας πρόκειται να πραγματοποιηθούν στρατιωτικές ασκήσεις την Δευτέρα σε περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι NAVTEX είχε εκδοθεί και χθες, Παρασκευή, για ασκήσεις στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου.

Η κινητικότητα από πλευράς Άγκυρας καταγράφεται λίγα 24ωρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της 10ης Δεκεμβρίου, όπου συζητηθεί το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας και της επιβολής κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα η NAVTEX που εξέδωσε o σταθμός της Αττάλειας αναφέρει:

TURNHOS N/W : 1509/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 05-12-2020 11:36)

MEDITERRANEAN SEA

1. MILITARY EXERCISES, ON 07 DEC 20 FROM 0730Z TO 0830Z WITHIN 20 NM OF 34 25.00 N, 026 50.00 E.

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 071600Z DEC 20.

«Η Ευρώπη να στείλει μήνυμα στην Τουρκία ότι η συμπεριφορά της θα έχει συνέπειες»

Το μήνυμα πως θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θα υποδεικνύουν στην Τουρκία ότι η συμπεριφορά της δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς συνέπειες και πως δεν μπορεί να της επιτραπεί να συμπεριφέρεται στον 21ο αιώνα με πρακτικές του 19ου αιώνα, στέλνει ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα», ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

«Αυτές οι αποφάσεις δεν θα συνιστούν μήνυμα της Ελλάδας, θα συνιστούν μήνυμα της Ευρώπης» τόνισε ο κ. Δένδιας σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον του Τουρκικού Αναθεωρητισμού και καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Οκτωβρίου άφησε ένα παράθυρο ευκαιρίας στην Τουρκία να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να διακόψει την κατ’ εξακολούθηση παράνομη συμπεριφορά της. Η Τουρκία έπραξε ακριβώς το αντίθετο. Με δήθεν χειρονομίες καλής θέλησης, προσπαθεί τώρα να ξεγελάσει την Ευρώπη. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αφελής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε λίγες ημέρες θα κληθεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις για την Τουρκία. Βεβαίως, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για θετικό θεματολόγιο».

Περαιτέρω, επισήμανε πως θα είναι μακροπρόθεσμα προς όφελος και της Τουρκίας, διότι θα της επιτρέψουν να διαγνώσει μέσα από τις νεφέλες του νεοθωμανικού μεγαλείου, τα πραγματικά της όρια, υπογραμμίζοντας ότι η μη σαφής καταδίκη της απομάκρυνσης από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι θα αποδυνάμωνε στον εσωτερικό της πολιτικό διάλογο τα τμήματα της τουρκικής κοινωνίας που επιθυμούν τον εκσυγχρονισμό και την προσέγγιση με την Ευρώπη.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι «τη στάση της Ελλάδας δεν την υπαγορεύει μία τιμωρητική διάθεση προς την Τουρκία, αλλά η ανάγκη υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταστήσει σαφές προς κάθε κατεύθυνση». Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Δένδιας είπε πως «επιθυμούμε μια διαχρονική σχέση καλής γειτονίας, βασισμένη στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ενδεχομένως αν η Τουρκία το επιθυμεί με μια ευρωπαϊκή προοπτική» και υπογράμμισε: «Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε έναν εποικοδομητικό διάλογο πάνω σε αυτές τις βάσεις. Η Τουρκία πρέπει να αποδείξει εμπράκτως ότι προσυπογράφει την ιδέα αυτού του διαλόγου. Όμως, αυτή η επιλογή της Τουρκίας πρέπει να έχει στοιχεία διάρκειας, να μην αποτελεί σημαία ευκαιρίας».

Ξεκινώντας εισαγωγικά το άρθρο του, που τιτλοφορείται «Οι προσπάθειες της Τουρκίας να δημιουργήσει μια νέα Γιάλτα», ο κ. Δένδιας αναφέρει πως συστατικό στοιχείο της νέας Τουρκίας που δημιουργήθηκε το 1923 ήταν η προσήλωση στη Δύση, η προσπάθεια να προσεταιρισθεί το ευρωπαϊκό αφήγημα και προσθέτει: «Η Τουρκία τον 21ο αιώνα αλλάζει ραγδαία και αλλάζει ριζικά. Ο εθνικισμός αναβιώνει. Και συνδυάζεται πλέον με ένα έντονο αναθεωρητισμό, ένα νεοθωμανικό, έντονο Ισλαμισμό, καθώς και εμφανή αποκλίνουσα πορεία από Δυτικές αξίες, όπως η Δημοκρατίας, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και ο σεβασμός προς το κράτος δικαίου».