Drone που απογειώθηκε για επιθεώρηση ρουτίνας κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του διάσημου ραδιοτηλεσκοπίου του Αρεσίμπο στο Πουέρτο Ρίκο, το οποίο διαλύθηκε όταν μια κεντρική πλατφόρμα βάρους 900 τόνων έπεσε πάνω στο γιγάντιο πιάτο του οργάνου.

Το αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF), στο οποίο ανήκει το θρυλικό ραδιοτηλεσκόπιο των 307 μέτρων, είχε ανακοινώσει στις 19 Νοεμβρίου ότι το παρατηρητήριο του Αρεσίμπο θα έκλεινε για πάντα λόγω σοβαρού προβλήματος στατικότητας.

Το γερασμένο τηλεσκόπιο, κατασκευασμένο σε μια φυσική κοιλότητα του εδάφους στους λόφους του Πουέρτο Ρίκο, συμπλήρωνε φέτος 57 χρόνια λειτουργίας.

Ήταν για δεκαετίες το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο του κόσμου, πριν τελικά χάσει τα σκήπτρα από το κινεζικό τηλεσκόπιο FAST, διαμέτρου 500 μέτρων, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2016.

Το βίντεο της κατάρρευσης, το οποίο τραβήχτηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί τοπική ώρα την 1η Δεκεμβρίου, δείχνει ένα καλώδιο να ξεριζώνεται από τη βάση του και να αφήνει την βαριά κεντρική πλατφόρμα να πέσει.

There was a drone inspecting the Tower 4 Cables when the collapse started so we get a close up on the cables breaking, check the second video segment. pic.twitter.com/Qw37Z5byWg

— Scott Manley (@DJSnM) December 3, 2020