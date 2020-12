Μόνο οι εκπαιδευμένοι σκύλοι θα θεωρούνται στο εξής «ζώα βοήθειας» στις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, αφού οι ρυθμιστικές αρχές απέρριψαν το αίτημα να επεκταθεί το δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς και σε άλλα ζώα, όπως πόνι, πιθήκους και άλλα είδη.

Η σημερινή απόφαση έχει ως στόχο να επιλύσει τις χρόνιες διαμάχες των εταιρειών με τους πελάτες τους που δήλωναν ψευδώς τα κατοικίδιά τους ως «ζώα θεραπείας» ή «συναισθηματικής υποστήριξης» για να ταξιδεύουν μαζί τους, με ελάχιστη επίβλεψη.

Μέχρι σήμερα οι εταιρείες ήταν υποχρεωμένες να αναγνωρίζουν (με ελάχιστες εξαιρέσεις) τα ζώα ψυχολογικής υποστήριξης ως «ζώα βοήθειας». Πλέον, μπορούν να τα χαρακτηρίζουν απλώς «κατοικίδια».

Airlines’ efforts to crack down on travelers abusing emotional support animal policies got a little help from the federal government after DOT officials released their “final statement” on ESA priorities. https://t.co/lEIRJ4fyWv

— ABC News (@ABC) August 10, 2019