Κατά καιρούς ξεπηδούν διάφοροι σωσίες διάσημων σταρ και γίνονται viral μέσα σε μια μέρα, για να ξεχαστούν λίγο αργότερα. Θυμηθείτε την μικρή Rihanna, το νεαρό κοριτσάκι που έμοιαζε απίστευτα με την τραγουδίστρια.

Η τελευταία σωσίας που έχει συνεπάρει το ίντερνετ είναι μια οδοντίατρος από την Βραζιλία η οποία μοιάζει απίστευτα με τη Lady Gaga.

Οι θαυμαστές Gaga που έτυχε να παρακολουθήσουν το βίντεο της YouTuber Jaya Dutra συνειδητοποίησαν έκπληκτοι πως η ορθοδοντικός της τελευταίας μοιάζει εντυπωσιακά με την αγαπημένη τους ποπ σταρ.

Σωσίες της Lady Gaga έχουν εμφανιστεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά δείτε την Gaga πυροσβέστη, την Gaga υπάλληλο φαστφουντάδικου και την Gaga tattoo artist.

