Τους τρόπους χρήσης της τεχνολογίας blockchain και τις δυνατότητες επίδρασης του στην παγκόσμια οικονομία διερευνά έκθεση της PricewaterhouseCoopers, με τίτλο «Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain».

Σύμφωνα με τη μελέτη της PwC, η τεχνολογία του blockchain δύναται να ενισχύσει το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κατά 1,76 τρισ. δολάρια στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας.

Μέσω της ανάλυσης των κορυφαίων πέντε χρήσεων του blockchain, που κατατάχθηκαν βάσει της δυνατότητάς τους να παράγουν οικονομική αξία, η έκθεση εντοπίζει την προοπτική της τεχνολογίας για δημιουργία αξίας σε ένα εύρος κλάδων από την υγεία, τη διακυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίες, έως την μεταποίηση, τα οικονομικά, τα logistics και την λιανική.

Το blockchain είναι η τεχνολογία στην οποία βασίζεται το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα. Ο όρος αναφέρεται σε λίστες καταχωρήσεων, τα επονομαζόμενα block, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με κρυπτογράφηση, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να αλλάξει τις καταχωρίσεις μετά τη δημιουργία τουςς.

Η έκθεση προσδιορίζει τους βασικούς τομείς εφαρμογής του blockchain και αξιολογεί τη δυνατότητά τους να παράγουν οικονομική αξία. Σύμφωνα με την ανάλυση, έτος ορόσημο θα αποτελέσει το 2025, οπότε και αναμένεται ότι το blockchain θα έχει υιοθετηθεί σε ευρεία κλίμακα από την παγκόσμια οικονομία. Ειδικότερα:

– Ο εντοπισμός και η ιχνηλάτηση των προϊόντων και υπηρεσιών – ή της προέλευσής τους – που αναδείχθηκε ως νέα προτεραιότητα για τις εφοδιαστικές αλυσίδες πολλών εταιρειών στη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική επίδραση. Ανταποκρινόμενη στην αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών και των επενδυτών σχετικά με τη βιώσιμη και ηθική προέλευση των υλικών, η εφαρμογή του blockchain μπορεί να είναι ευρεία υποστηρίζοντας πληθώρα εταιρειών και κλάδων από τη βαριά βιομηχανία και τις εξορύξεις, έως το χώρο της μόδας.

– Οι πληρωμές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών νομισμάτων, ή η υποστήριξη της χρηματοοικονομικής ένταξης μέσω διασυνοριακών πληρωμών και μεταφορών.

– Διαχείριση ταυτότητας (224 δισ. δολ.), συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών ταυτοτήτων, των επαγγελματικών διαπιστευτηρίων και πιστοποιητικών αντιμετωπίζοντας την απάτη και την κλοπή ταυτότητας.

– Η εφαρμογή του blockchain στις συμβάσεις και την επίλυση διαφορών (73 δισ. δολ.), και η συμμετοχή των πελατών (54 δισ. δολ.), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του blockchain σε προγράμματα πιστότητας, διευρύνουν περαιτέρω τη δυναμική του blockchain σε ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος κλάδων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η επιτυχία του blockchain θα εξαρτηθεί από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον πολιτικών, ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα έτοιμο να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογία, και ένα κατάλληλο μίγμα κλάδων.

Σε επίπεδο ηπείρων, η Ασία πιθανόν να αποκομίσει τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη από την τεχνολογία blockchain. Σε επίπεδο χωρών, το blockchain θα μπορούσε να έχει το υψηλότερο δυνητικά καθαρό όφελος στην Κίνα (440 δισ. δολ.) και τις ΗΠΑ (407 δισ. δολ.). Πέντε ακόμα χώρες – Γερμανία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία και Γαλλία – επίσης εκτιμώνται ότι θα έχουν καθαρά οφέλη πάνω από 50 δισ. δολ.

Ωστόσο, τα οφέλη για κάθε χώρα διαφέρουν, με οικονομίες που εστιάζουν στη βιομηχανία, όπως η Κίνα και η Γερμανία, να επωφελούνται περισσότερο από την προέλευση και την ιχνηλασιμότητα, ενώ οι ΗΠΑ θα ωφελούνταν περισσότερο από την εφαρμογή στην τιτλοποίηση και τις πληρωμές, καθώς και σε θέματα ταυτότητας και διαπιστευτηρίων.

Σε επίπεδο κλάδου, περισσότερο φαίνεται να ωφελούνται η δημόσια διοίκηση, η εκπαίδευση και η υγεία. Η PwC αναμένει όφελος ύψους περίπου 574 δισ. δολ. για τους κλάδους αυτούς έως το 2030, αξιοποιώντας την αποδοτικότητα που θα επιφέρει το blockchain σε επίπεδο ταυτοποίησης και διαπιστευτηρίων.

Ευρύτερα όμως θα είναι τα οφέλη για τις επαγγελματικές υπηρεσίες, επικοινωνίες και τα media, ενώ οι έμποροι χονδρικής και λιανικής, οι μεταποιητές και οι κατασκευαστικές υπηρεσίες, θα ωφεληθούν από τη χρήση του blockchain επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη επίδραση με τους καταναλωτές, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα για προέλευση και ιχνηλασιμότητα.

