Σακούλες με «σορούς» άφησαν έξω από το σπίτι του ηγέτη των Ρεπουμπλικάνων στην αμερικανική Γερουσία, Μιτς ΜακΚόνελ, τον οποίο κατηγορούν πως «έχει βάψει τα χέρια του με αίμα» αφού καθυστερεί την έγκριση ενός πακέτου οικονομικής βοήθειας για τον νέο κοροναϊό».

Μέλη της ομάδας ακτιβιστών «SPACEs In Action» άφησαν χθες το πρωί τις «σορούς» έξω από το σπίτι του στην Ουάσινγκτον, την ώρα που ο αριθμός των θανάτων από επιπλοκές της νόσου συνεχίζουν να αυξάνονται σε εθνικό επίπεδο, σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα «The Sun».

«Πάνω από 270.000 είναι νεκροί στις ΗΠΑ και ο @senatemajldr Mitch McConnell εξακολουθεί να εμποδίζει την ψηφοφορία για την ανακούφιση από τη νόσο COVID «» , έγραψαν ακτιβιστές στο Twitter.

«Το αίμα είναι στα χέρια του και σήμερα το πρωί, μπήκαμε στο @ShutDown_DC για να φέρουμε τα πτώματα στο κατώφλι του», προσθέτουν.

Σχετικό βίντεο ανέβασε στην ιστοσελίδα της η βρετανική εφημερίδα «The Sun» απεικονίζοντας δεκάδες Αμερικανούς διαδηλωτές φορώντας μάσκες να μεταφέρουν «σακούλες με πτώματα» έξω από το σπίτι του επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία.

Σε παρόμοια κίνηση προχώρησαν και σε σπίτια άλλων Ρεπουμπλικανών, όπως των Γερουσιαστών της Οκλαχόμα, Τζιμ Ινέφ, της Νότιας Καρολίνα, Λίντσεϊ Γκράχαμ και του Μέιν Σούζαν Κόλινς.

«Ο ΜακΚόνελ δήλωσε από την πλευρά του ότι συνεργάζεται με την κυβέρνηση Τραμπ για μια αναθεωρημένη πρόταση τώρα που ο πρόεδρος έδωσε το πράσινο φως,» σύμφωνα με το CNN.

Over 270,000 are dead and @senatemajldr Mitch McConnell is still blocking a vote on COVID relief.

Blood is on his hands, and this morning, we joined @ShutDown_DC to bring the bodies to his doorstep. pic.twitter.com/NkbURM4upZ

— SPACEs In Action (@SPACEsInAction) December 1, 2020