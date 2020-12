Σε ηλικία 83 ετών, έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της γαλλικής εταιρείας Longchamp, Φιλίπ Κασγκρέν (Philippe Cassegrain) νικημένος από τον νέο κοροναϊό.

Ο σχεδιαστής της διάσημης τσάντας «Le Pliage», πέθανε στις 28 Νοεμβρίου από επιπλοκές της Covid-19.

«Ο οίκος Longchamp μόλις έχασε τον πρόεδρό του, Φιλίπ Κασγκρέν, ο οποίος έχει συμβάλλει στην επιτυχία αυτής της γαλλικής οικογενειακής επιχείρησης με την ενέργεια και το ταλέντο του επί 60 συναπτά έτη».

Η γαλλική μάρκα Longchamp, είναι ένα από τα αγαπημένα brands πολυτελών δερμάτινων ειδών, όλων των γυναικών.

Το 2020 η εταιρεία έκλεισε τα 70 χρόνια λειτουργίας της και γιόρτασε τα γενέθλιά της με ένα νέο κατάστημα στη Νέα Υόρκη.

Philippe Cassegrain, the designer of Longchamp’s famous Le Pliage bag, has died. https://t.co/MkJUF1FjcR

The designer of our fave Le Pliage bag that we know today dies of Covid-19-related complications. https://t.co/NQbSAG9EQ5

— metromagph (@MetroMagPH) December 1, 2020