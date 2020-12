Ερευνητές του MIT δημιούργησαν ένα διαδραστικό εργαλείο για να μπορεί κανείς να διαπιστώσει για πόσο χρονικό διάστημα είναι δυνατόν να βρίσκεται σε έναν εσωτερικό χώρο με ένα άτομο που έχει μολυνθεί με κοροναϊό, με ασφάλεια. Δηλαδή, χωρίς να μολυνθεί.

Λαμβάνοντας υπόψιν την απόσταση των δύο μέτρων, τα τετραγωνικά, τον τύπο του κλειστού χώρου (σπίτι, αίθουσα διδασκαλίας, εστιατόριο, κλπ) οι επιστήμονες έφτιαξαν ένα αλγόριθμο μαθηματικών εξισώσεων και στη συνέχεια μετέτρεψαν το αποτέλεσμα της έρευνάς τους σε ένα διαδραστικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας (στα αγγλικά).

Ο κίνδυνος μειώνεται εφόσον τηρείται η απόσταση των δύο μέτρων, ο χώρος εξαερίζεται και γίνεται σωστή χρήση της μάσκας.

Οποιοσδήποτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να πληροφορηθεί για πόσο χρόνο είναι ασφαλές να μείνετε σε ένα δωμάτιο σχεδόν οποιουδήποτε μεγέθους ή τύπου, από ένα έως 100 άτομα εάν ένας από αυτούς έχει τον ιό.

Για παράδειγμα, το εργαλείο επιτρέπει στους ανθρώπους να αλλάζουν το μέγεθος του δωματίου, να βλέπουν τι συμβαίνει εάν υπάρχει ή όχι, τι είδους μάσκες φορούν, πόσο συνετοί είναι όταν τις φορούν και πόσο δυνατά φωνάζουν.

Επιτρέπει,ουσιαστικά στους χρήστες να βλέπουν τον κίνδυνο του συνωστισμού και κατά την εορταστική περίοδο.

Το εργαλείο αποκαλύπτει ότι το μέγεθος ή ο τύπος του δωματίου δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά τι είδους μάσκες φορούν οι άνθρωποι, όπως και το σύστημα εξαερισμού το οποίο μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει δραματικά τον κίνδυνο.

Οι ρυθμίσεις του εργαλείου για σπίτια, σχολεία και εστιατόρια δείχνουν ότι ένας μικρός αριθμός ατόμων είναι πιθανό να είναι ασφαλής για μέρες σε ένα σπίτι με μεγάλους χώρους ή κάποιες ώρες σε ένα εστιατόριο – αλλά όταν αυξάνεται ο συνωστισμός, ο κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά.

Η έρευνα δείχνει ότι οι εξωτερικοί χώροι είναι ασφαλέστεροι από τους εσωτερικούς και πως όσο περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε έναν κλειστό χώρο, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες μόλυνσης.

Το άνοιγμα ενός παραθύρου μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου, όπως και οι νοσοκομειακού τύπου μάσκες υψηλής ποιότητας και όχι οι υφασμάτινες.

Μπορείτε να δείτε την μελέτη Beyond Six Feet: A Guideline to Limit Indoor Airborne Transmission of COVID-19 των John Bush και Martin Bazant εδώ