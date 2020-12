Η Γκλεν Κλόουζ με εφτά υποψηφιότητες για Όσκαρ είναι μία από τις «αδικημένες» βετεράνους ηθοποιούς του Χόλιγουντ που (ακόμα) δεν έχει καταφέρει να βραβευθεί με το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο.

Γεγονός που μάλλον της έχει στοιχίσει, τουλάχιστον αν λάβει κανείς υπόψιν του πρόσφατες δηλώσεις της.

Η διάσημη ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή της, στα πλαίσια προώθησης της νέας της ταινία «Το Τραγούδι του Χιλμπίλη» δεν έκρυψε το γεγονός ότι νιώθει περίεργα για την νίκη της Γκουίνεθ Πάλτροου το 1999 στην ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», σε παραγωγή μάλιστα του μετέπειτα καταδικασμένου για σεξουαλικές επιθέσεις, Χάρβεϊ Γουάινσταϊν.

Η ταινία ήταν μεγάλη εισπρακτική επιτυχία και κέρδισε 7 Όσκαρ μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου και Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Βραβεύτηκε επίσης με τρεις Χρυσές Σφαίρες, τρία BAFTA και δύο Screen Actors Guild Awards.

Η Γκλεν Κλόουζ πιστεύει ότι η απόδοση της Γκουίνεθ Πάλτροου στην ταινία «Shakespeare in Love» (Ερωτευμένος Σαίξπηρ) δεν άξιζε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλο το 1999.

«Ειλικρινά, δεν κατάλαβα ποτέ πώς μπορεί κάποιος να συγκρίνει τις παρουσιάσεις, ξέρετε, θυμάμαι τη χρονιά που κέρδισε το Όσκαρ η Γκουίνεθ Πάλτροου από την απίστευτη ηθοποιό που έπαιζε στον «Κεντρικό Σταθμό» [Φερνάντα Μοντενέγκρο] και σκέφτηκα «Τι;», δεν έχει νόημα».

«Λοιπόν, νομίζω ότι το ποιος κερδίζει έχει να κάνει με το πώς έχουν τα πράγματα εκείνη τη στιγμή, ξέρετε, εάν έχει αντίκτυπο ή οτιδήποτε άλλο… Είμαι πολύ περήφανη για τις στιγμές που η απόδοσή μου άξιζε την προσοχή».

