Ο πιο μοναχικός ελέφαντας του κόσμου έφτασε στην Καμπότζη, μετά από πτήση επτά ωρών από το Πακιστάν, για να λάβει τη θερμή υποδοχή της… Σερ, που πρόκειται να τον συνοδεύσει σε καταφύγιο, όπου θα συναντήσει πιθανά ταίρια για να ζευγαρώσει.

Ο Κααβάν, ένας υπέρβαρος, 36χρονος ελέφαντας, έφτασε στην Καμπότζη μετά από την παγκόσμια κατακραυγή οργανώσεων για τα δικαιώματα των ζώων, που φρόντισαν για την απομάκρυνσή του από το προηγούμενο σπίτι του: Έναν ζωολογικό κήπο στο Ισλαμαμπάντ, που κατηγορείται για αμέλεια.

🐘Kaavan’s journey to freedom from captivity in Islamabad to Cambodia will be a 2021 @SmithsonianChan documentary ❤️ Help us build Kaavan’s forever home 🏡 https://t.co/dzdl4Ew4gn 🙏🏻 @ftwglobal #KaavansJourney pic.twitter.com/iTxdzfndNB

Φορώντας μια μαύρη μάσκα, η σταρ χαιρετούσε με ενθουσιασμό το αεροπλάνο καθώς προσγειωνόταν στην Καμπότζη.

«Είμαι τόσο περήφανη που βρίσκεται εδώ», δήλωσε στο AFP, αφού χαιρέτησε τον Κααβάν μέσα από ένα άνοιγμα στη βάση του κλουβιού του. «Θα είναι πολύ ευτυχισμένος εδώ», πρόσθεσε η Σερ, λέγοντας ότι ελπίζει τα βάσανα του ζώου να ανήκουν στο παρελθόν.

Ο Αμίρ Χαλίλ, ένας κτηνίατρος της οργάνωσης Four Paws, τόνισε ότι ο παραμελημένος ελέφαντας συμπεριφέρθηκε «σαν έμπειρος ταξιδιώτης». Έτρωγε, δεν είχε άγχος – μέχρι που κοιμήθηκε, αν και όρθιος, στηριγμένος στα τοιχώματα του κλουβιού του, εξήγησε ο Χαλίλ.

Just Came From Meeting To Thank Prime Minister Imran Kahn For Making It Possible For

Me To Take Kaavan To Cambodia. Kaavan Will Be Able To Leave For Cambodia On The 29. Think Documentary Will Be Heartwarming🙏🏻.

— Cher (@cher) November 27, 2020