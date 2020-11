Το ζεύγος Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ αγόρασαν ένα οροφο-ρετιρέ στο One Thousand Museum, έναν νέο ουρανοξύστη κατοικιών που σχεδιάστηκε από την Zaha Hadid στο κέντρο του Μαϊάμι, σύμφωνα με το Mansion Global.

Η εξαγορά συμφωνήθηκε πριν από μερικούς μήνες και έκλεισε επίσημα την εβδομάδα που πέρασε.

«Με την έναρξη του Inter Miami CF [Club Internacional de Fútbol Miami], ο Ντέιβιντ και η ομάδα του ξοδεύουν σημαντικό χρόνο στο Μαϊάμι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Μπέκαμ. «Το One Thousand Museum είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κτίριο και είμαστε ενθουσιασμένοι που γίναμε μέλος αυτής της κοινότητας».

Η συμφωνία έγινε μέσω της Beckham Brand Limited, της εταιρίας που ανήκει στον πρώην άσο των γηπέδων.

