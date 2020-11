Μια βρετανίδα μητέρα, πούλησε τη παιχνιδοκονσόλα του γιου της, αλλά η κοπέλα που αγόρασε το Sega Mega Drive βρήκε έναν δονητή που υπήρχε μέσα στο κουτί.

Η Σάρα Φόγκο διαφήμισε την παιχνιδομηχανή του γιου της στο Facebook, με την τιμή για το Sega Mega Drive να ανέρχεται περίπου στα 27 ευρώ.

Τελικά το παιχνίδι αγόρασε μια άλλη γυναίκα, η Σέιν Τάτον, στέλνοντας τον φίλο της, Τζέιμς, να παραλάβει την κονσόλα από τη Φόγκο.

Την επομένη η 34χρονη μητέρα τριών παιδιών έλαβε ένα μήνυμα από τον Τζέιμς, που ανέφερε ότι η κοπέλα του είναι εντελώς ικανοποιημένη από την αγορά, αλλά μέσα στο κουτί του Sega Mega Drive βρήκε «κι ένα κουνέλι που χοροπηδούσε μέσα σε μια κάλτσα».

Μπερδεμένη η νεαρή μητέρα ρώτησε τον Τζέιμς για τι πράγμα μιλούσε, με τον άντρα να εξηγεί πως το «κουνέλι ήταν αχαλίνωτο» (Rampant Rabbit), αναφερόμενος σε έναν είδος δονητή με αυτό το όνομα, που υπήρχε μέσα στο κουτί, κρυμμένος σε μια κάλτσα.

