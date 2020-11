Μια μικρή ενημέρωση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του YouTube στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και η οποία πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, αποκάλυψε πως “οι διαφημίσεις θα μπορούν πλέον να εμφανίζονται σε videos από κανάλια που δεν ανήκουν στο YouTube Partner Program (YPP) και θα αρχίσουμε να τοποθετούμε σταδιακά διαφημίσεις σε videos αρκετά ασφαλή για τα brands”.

Για να γίνετε συνεργάτης στο YouTube, πρέπει να έχετε περισσότερους από 1.000 συνδρομητές, να επιτύχετε 4.000 ώρες «έγκυρων» δημόσιων ωρών παρακολούθησης τους τελευταίους 12 μήνες και να έχετε έναν συνδεδεμένο λογαριασμό στο AdSense.

Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημίσεων στο περιεχόμενο σας, το οποίο με τη σειρά του επιτρέπει οικονομικά κέρδη για το μεταφορτωμένο.

Αν δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις, δεν θα εμφανίζονται διαφημίσεις στο περιεχόμενο του βίντεό σας. Αυτά τουλάχιστον ίσχυαν μέχρι σήμερα.

