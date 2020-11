Η Κρίσι Τέιγκεν (Chrissy Teigen) έχει πάρει στα σοβαρά τα θέματα ψυχικής υγείας μετά την αποβολή που είχε στον τρίτο της παιδί το περασμένο φθινόπωρο.

«Δεν κάνω πολλά tweet γιατί έχω πέσει στην τρύπα της κατάθλιψης, αλλά μην ανησυχείτε καθώς έχω τόση βοήθεια γύρω μου για να γίνω καλύτερα και θα γίνω σύντομα καλύτερα», έγραψε στο Twitter.

I’m not tweeting much because I’m honestly in a bit of a grief depression hole but do not worry as I have so much help around me to get better and I’ll be fixed soon. they’ll call when im better and ready for pickup and u can swing by and grab me ok? thank u and love you!

