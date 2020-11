Η είδηση του θανάτου του θρύλου του ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα, συγκίνησε φιλάθλους κάθε ηλικίας σε όλον τον κόσμο.

Ο 60χρονος Μαραντόνα είχε πρόσφατα υποβληθεί σε θεραπεία για θρόμβο αίματος νωρίτερα αυτό το μήνα και υπέστη εγχείρηση εγκεφάλου, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ ανάρρωνε στο σπίτι όπου και άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι αναρτήσεις στα social media για τον θρύλο του ποδοσφαίρου, κατέκλυσαν το διαδίκτυο, όμως το επώνυμο του οδήγησε πολλούς στα κοινωνικά μέσα να νομίζουν ότι πέθανε η βασίλισσα της ποπ μουσικής… Μαντόνα.

Από ένα λάθος πληκτρολόγησης λόγω βιασύνης, το οποίο ανέλαβε να «διορθώσει» o αυτόματος διορθωτής, ο Μαραντόνα έγινε… Μαντόνα.

Έτσι, λοιπόν πολλοί ήταν οι χρήστες στο Τwitter οι οποίοι πλημμύρισαν την πλατόρμα από μηνύματα πένθους για την 62χρονη ποπ σταρ.

RIP #Madonna OMG I am in shock. pic.twitter.com/PBx5JWUcAC

RIP #madonna 😰😓😡🤧✨😤😭 gone but always forgotten, fly high angle ✨☺️😝❤️ pic.twitter.com/tCVnUQl8rk

#RIP #Madonna, don’t know you but apparently you we’re a hell of a baller #football pic.twitter.com/rqWzr4ADBu

— mark allport (@ollyusm) November 25, 2020