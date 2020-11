Το αυστριακό χωριό Fucking (Φούκινγκ στην αυστριακή προφορά) αποφάσισε να αλλάξει την ονομασία του, καθώς οι κάτοικοι προφανώς κουράστηκαν από τα χαχανητά που προκαλούσε η αγγλική σημασία της ονομασίας του χωριού τους και από τους ταξιδιώτες που πήγαιναν εκεί για να κλέψουν τις πινακίδες.

«Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να μετονομάσει το Fucking σε Fugging από την 1η Ιανουαρίου 2021», ανέφερε στη γραπτή απόφαση, που εκδόθηκε τη Δευτέρα αλλά δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ο Αντρέα Χόλζνερ, ο συντηρητικός δήμαρχος του δήμου Τάρσντορφ, στον οποίο ανήκει το Fucking, βόρεια του Σάλτσμπουργκ, κοντά στα σύνορα με την Γερμανία.

Οι περίπου 100 κάτοικοι του χωριού συχνά αγανακτούσαν από όσους ταξίδευαν τα τελευταία χρόνια στο χωριό μόνο και μόνο για να κλέψουν τις πινακίδες με την ονομασία του χωριού, ή για να τραβήξουν άσεμνες φωτογραφίες δίπλα σε αυτές και να τις αναρτήσουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

For reasons unknowable, the fine Austrian village of Fucking, in Tarsdorf municipality, has decided to rename itself Fugging from the beginning of next year pic.twitter.com/WzsDWw2LAT

