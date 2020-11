Ο 54χρονος μποξέρ πήρε την οικογένειά του, για το δείπνο των Ευχαριστηριών και σε ένα βίντεο απευθύνεται στον Roy Jones- προειδοποιώντας τον να προσέξει τους λοβούς του, διαφορετικά θα λάβει την «απάντησή» του όταν θα βρεθούν το Σάββατο βράδυ.

Στο κλιπ, ο Mike ξεκινάει αναγνωρίζοντας ότι έχει πολλά για να είναι ευγνώμων για φέτος – όπως τα 10 εκατομμύρια δολάρια που θα πάρει για τον αγώνα Roy Jones Jr. – πριν καν ρίξει μερικές μπουνιές στον αντίπαλό του.

Μόλις «κόβει» το αυτί του Roy, ο Mike αστειεύεται, «Έχει πολύ καλύτερη γεύση από τον Evander!»

Mike Tyson is gearing up for his big Thanksgiving weekend fight — BY EATING ROY JONES JR’S HEAD!!! https://t.co/L0zvZUNywg

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) November 26, 2020