Ο Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν φέρνει μαζί του τον κοροναϊό υποστήριξε ο επικεφαλής επιδημιολόγος των ΗΠΑ Δρ. Άντονι Φάουτσι, καθησυχάζοντας τα τρομοκρατημένα μικρά.

Είναι το πρόσωπο της μάχης των ΗΠΑ ενάντια στον κοροναϊό, ενώ στην Ελλάδα τον έχουν χαρακτηρίσει ως τον «αμερικανό Σωτήρη Τσιόδρα».

Ο λόγος για τον Δρ. Άντονι Φαούτσι, το βασικό μέλος της task force του Λευκού Οίκου για τον κοροναϊό, που εκτός από το δύσκολο και πολύπλοκο έργο του βρίσκεται αντιμέτωπος με την επικίνδυνη εξάπλωση της παραπληροφόρησης, μερικές φορές ακόμη και από την ίδια την κυβέρνησή του.

Ο Δρ. Άντονι Φαούτσι, έχει επαινεθεί ως ο πιο διάσημος γιατρός στην Αμερική και ο άνθρωπος του οποίου η συμπόνια και η ηρεμία βοήθησαν τις ΗΠΑ να κάνουν τα κατά τα άλλα αδύνατα βήματα στην αντιμετώπιση μιας κρίσης δημόσιας υγείας.

«Ο Άγιος Βασίλης εξαιρείται από όλα αυτά γιατί ο Άγιος, από όλα τα καλά που έχει, έχει ένα πολύ καλό ανοσοποιητικό σύστημα» δήλωσε ο Φάουτσι στην USA TODAY, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Don’t worry, kids. Dr. Anthony Fauci, the nation’s leading infectious disease expert, told us Santa is «not going to be spreading any infections» this holiday. https://t.co/JFHqaMP47Q

— USA TODAY (@USATODAY) November 20, 2020