Η πρώτη έφοδος του Λούκα Γκουαντανίνο στο τοπίο των τηλεοπτικών σειρών, η σειρά οκτώ επεισοδίων «We Are Who We Are», είναι μια ιστορία ενηλικίωσης μιας ομάδας εφήβων που τα βγάζουν πέρα με μια αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιταλία.

Παρακολουθούμε αυτούς τους εφήβους να κινούνται ανάμεσα στις πολυπλοκότητες που συνοδεύουν την ταυτότητα, τη σεξουαλικότητα και τη θυελλώδη δυναμική των οικογενειακών σχέσεων. Διοικητής της βάσης είναι η Σάρα Ουίλσον την οποία υποδύεται η Κλοέ Σεβινί (όλως τυχαίως, η Σεβινί είχε κάνει ντεμπούτο στην ταινία του 1995 «Kids» του Λάρι Κλάρκ).

Και η ηθοποιός και εμβληματική φιγούρα του στυλ μίλησε – μέσω Facetime, από το διαμέρισμά της στο Μανχάταν όπου είναι «έγκλειστη» μαζί με τον σύντροφό της, τον γκαλερίστα Σίνισα Μάρκοβιτς και το μωράκι τους τον Βάνια – στο Dazed για την εμπειρία της στη σειρά και για τη μητρότητα (στα γυρίσματα, ήταν έγκυος).

Δήλωσε ότι αυτό που την ενθουσίαζε περισσότερο στην προοπτική να συμμετάσχει στη σειρά ήταν ότι προσέβλεπε «να είναι γύρω από τον Λούκα (Γκουαντανίνο), να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει και να μαθαίνει από αυτόν». «Και ήμουν στ’ αλήθεια ενθουσιασμένη με τον Τζακ (τον ηθοποιό Jack Dylan Grazer, ο οποίος υποδύεται τον 16χρονο Φρέιζερ), επειδή είχα δει πριν κάποιες από τις ερμηνείες του και είναι ένα τόσο νέο ταλέντο. Έχει τόση ενέργεια και το επίπεδο επαγγελματισμού του πραγματικά βοήθησε τα άλλα παιδιά» πρόσθεσε.

“Right now, the way I look at things and what seems appealing has changed. I’m often seduced by a story that a brand is selling and now it all feels a little trivial to me and more excessive.”https://t.co/eKxUnGAw1V

