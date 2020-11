Η πρώτη φορά που η νεαρή Νταϊάνα Σπένσερ εμφανίστηκε φορώντας το πουλόβερ με το μαύρο πρόβατο ήταν τον Ιούνιο του 1981. Ήταν τότε δεκαεννέα χρονών και ο γάμος που θα την μεταμόρφωνε από βοηθό νηπιαγωγού σε της Πριγκίπισσας της Ουαλίας απείχε περίπου έναν μήνα.

Προτού μετακομίσει στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, η Νταϊάνα ζούσε παρέα με τρεις φίλες της σε ένα ευρύχωρο διαμέρισμα στο Knightsbridge, το οποίο πλήρωναν οι γονείς της. Λέγεται ότι στην πόρτα της κρεβατοκάμαράς της είχε τότε κρεμασμένη μια πινακίδα που έγραφε «Chief Chick». Ωστόσο, αυτή η αυτονομία εξαφανίστηκε σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη, όταν αρραβωνιάστηκε τον Κάρολο. Η Νταϊάνα ήταν πλέον κάτω από ένα μικροσκόπιο. Οι κινήσεις της παρακολουθούνταν συνεχώς και τρίτοι της υποδείκνυαν τι να λέει και κυρίως τι να μην λέει μπροστά στα φλας και τα αδιάκριτα ταμπλόιντ. Δεν ήταν φιμωμένη, αλλά ούτε και ελεύθερη να λέει αυτό που σκέφτεται. Έτσι τα ρούχα της άρχισαν να στέλνουν κωδικοποιημένα μηνύματα.

