Ένα αξιολάτρευτο βίντεο ενός μικρού παιδιού και της νεογέννητης αδελφής του κάνει τον γύρο του Διαδικτύου και είναι μπορεί να σας κάνει να…λιώσετε!

Η Hopkins BRFC, μια σελίδα Twitter που δημοσιεύει ωραία βίντεο, μοιράστηκε το κλιπ των 56 δευτερολέπτων τη Δευτέρα το βράδυ και έκτοτε αναδημοσιεύτηκε γρήγορα στα κοινωνικά μέσα.

Στο βίντεο, ένας άντρας μετέφερε το νεογέννητο μωρό του στην αγκαλιά του, ενώ ο γιος του μικρού παιδιού του ήθελε να κρατήσει την αδερφή του. Έτσι, το μικρό παιδί έκατσε σε έναν καναπέ μαζί με τους γονείς του και του ζητήθηκε να καθίσει υπομονετικά. Ο άντρας, στη συνέχεια, έβαλε το μωρό στην αγκαλιά του γιου του και το παιδί ήταν τόσο ενθουσιασμένο που κράτησε την αδερφή του για πρώτη φορά

Ο μικρός έδωσε πολλά φιλιά στα μάγουλά της καθώς εκείνη κοιμόταν ειρηνικά στην αγκαλιά του αδελφού της.

«Αυτή είναι η αδερφή σου. Δεν είναι όμορφη», είπε η μητέρα τους με ένα μεγάλο χαμόγελο.

