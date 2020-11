Το βράδυ πριν πεθάνει, ο Aliyas Dayee δούλευε μέχρι αργά. Αυτό δεν ήταν ασυνήθιστο για τον Dayee, ο οποίος δεν είχε θέμα να κοιμηθεί αργά ή να ξυπνήσει νωρίς για ένα ρεπορτάζ.

Εκείνο το βράδυ, τελείωνε ένα ραδιοφωνικό ρεπορτάζ σχετικά με μια επίθεση σε ένα αφγανικό στρατιωτικό σημείο ελέγχου κοντά στο Lashkar Gah στην επαρχία Χελμάντ του Αφγανιστάν, όπου ζούσε.

Ο Dayee, ο οποίος ήταν 33 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χέλμαντ και πέρασε την επαγγελματική του ζωή καλύπτοντας ρεπορτάζ για τη βία μεταξύ του στρατού και των Ταλιμπάν.

Τους μήνες που οδήγησαν στο θάνατό του, η βία είχε εκτιναχθεί. Ακόμα και όταν ξεκίνησαν συνομιλίες ειρήνης χιλιάδες μίλια μακριά στο Κατάρ, με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου, το Αφγανιστάν βίωσε μια αύξηση των δολοφονιών.

Ο Dayee έκλεισε τελικά τον φορητό του υπολογιστή και πήγε για ύπνο και το πρωί αυτός και ο αδελφός του Mujtaba ξεκίνησαν νωρίς για να βρούν έναν Δανό δημοσιογράφο τον οποίο βοηθούσε σε ένα ρεπορτάζ.

Ο Dayee είχε αγοράσει πρόσφατα καινούργιο αυτοκίνητο.

Ήταν επιμελής καθώς ήλεγχε το κάτω μέρος του αυτοκινήτου του για εκρηκτικά. Έπεφτε στα τέσσερα για να ελέγξει ανεξάρτητα από το πόσο σύντομο χρονικό διάστημα το αυτοκίνητο είχε μείνει χωρίς επίβλεψη.

Οι φίλοι του αστειεύονταν ότι ήταν σαν ποντίκι – πάντα σε εγρήγορση, έτοιμος ανά πάσα στιγμή να ξεφύγει από τον κίνδυνο. Οι καταστηματάρχες απέναντι από το σπίτι του Dayee είπαν ότι ήλεγξε το αυτοκίνητο, όπως συνήθως, εκείνο το πρωί.

Αλλά μια μαγνητική βόμβα είχε τοποθετηθεί εσωτερικά στον τροχό, ανέφερε η αστυνομία στην οικογένεια, η οποία ήταν δύσκολο να εντοπιστεί. Πυροδοτήθηκε λίγο μετά την έξοδο των δύο αδελφών από το σπίτι, σκοτώνοντας τον Dayee και τραυματίζοντας τον Μουτζτάμπα. Η γυναίκα του Dayee άκουσε την έκρηξη από το σπίτι και πήγε να τρέξει.

Η έκρηξη δεν ήταν τυχαία. Ο δημοσιογραφος είχε λάβει πολλές φορές απειλές με την πάροδο των ετών από τους Ταλιμπάν. Τόσες, που οι εργοδότες του στο Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE / RL) τον έστειλαν αρκετές φορές στην Καμπούλ για την ασφάλειά του.

