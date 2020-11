Άπαντες περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία την 4η σεζόν της άκρως πετυχημένης σειράς του Netflix, Stranger Things.

Εν όψει της μεγάλης πρεμιέρας της νέας σεζόν, παρουσιάστηκαν στο επίσημο twitter της σειράς οι νέοι χαρακτήρες!

Πρόκειται για τους:

Robert Englund που θα παίξει τον Victor Creel έναν διαταραγμένο και εκφοβιστικό άνθρωπο που φυλακίζεται σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για μια φρικτή δολοφονία τη δεκαετία του 1950.

Robert Englund aka Victor Creel is a disturbed and intimidating man who is imprisoned in a psychiatric hospital for a gruesome murder in the 1950s. pic.twitter.com/QsuaGTVqDf — Stranger Things (@Stranger_Things) November 20, 2020

Eduardo Franco, ο οποίος α υποδυθεί τον Argyle, τον καινούργιο κολλητό του Jonathan. Έναν διασκεδαστικό τύπο ο οποίος κάνει χρήση ουσιών και κάνει διανομές πίτσας για το Surfer Boy Pizza.

Eduardo Franco aka Argyle: Jonathan’s new BFF. We stan a fun-loving stoner who proudly delivers delicious pizza pies for Surfer Boy Pizza. pic.twitter.com/CzEJ8fRKWM — Stranger Things (@Stranger_Things) November 20, 2020

Jamie Campbell Bower που θα υποδυθεί τον Peter Ballard, έναν άνθρωπο που νοιάζεται για τους άλλους και δουλεύει σαν νοσοκόμος σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο. Ο Peter έχει κουραστεί από την βαρβαρότητα που βλέπει κάθε μέρα στον τόπο εργασίας του… Θα αλλάξει στάση παίρνοντας θέση;

Jamie Campbell Bower aka Peter Ballard is a caring man who works as an orderly at a psychiatric hospital. Tired of the brutality he witnesses day after day, will Peter finally take a stand? pic.twitter.com/hUlhKV9pwc — Stranger Things (@Stranger_Things) November 20, 2020

Sherman Augustus που θα εμφανιστεί στη σειρά ως Lt. Colonel Sullivan, ο οποίος είναι ένας έξυπνος, χωρίς λογική άνθρωπος που πιστεύει ότι ξέρει πώς να σταματήσει το κακό στο Hawkins μια για πάντα.

Sherman Augustus aka Lt. Colonel Sullivan. He's an intelligent, no-nonsense man who believes he knows how to stop the evil in Hawkins once and for all. pic.twitter.com/kCCr1w7jbF — Stranger Things (@Stranger_Things) November 20, 2020

Mason Dye, που θα παίξει τον ρόλο του Jason Carver. Ο Jason είναι ένας όμορφος, πλούσιος αθλητής ο οποίος βγαίνει με το πιο δημοφιλές κορίτσι στο σχολείο. Αλλά καθώς ένα νέο κακό απειλεί το Hawkins, ο τέλειος κόσμος του αρχίζει να ξετυλίγεται.