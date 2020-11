Το διαδίκτυο είναι ένας θησαυρός συγκινητικών βίντεο που καταφέρνουν πολλές φορές να μας κάνουν να χαμογελάσουμε.

Ένα τέτοιο βίντεο, που δείχνει μια αξιολάτρευτη στιγμή μεταξύ πατέρα και κόρης, κοινοποιήθηκε στο Twitter.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε στο Twitter από τον Αμερικανό παίκτητου μπάσκετ Rex Chapman και δείχνει ένα δίδυμο πατέρας-κόρη στο γυμναστήριο.

Ο Rex μοιράστηκε το κλιπ με τη λεζάντα, «Αυτός ο μπαμπάς και το κοριτσάκι του είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν σήμερα».

Και μετά την παρακολούθηση του βίντεο, θα πίστευες κάθε λέξη του.

Το βίντεο δείχνει ένα μικρό κορίτσι που προσπαθεί να σηκώσει βάρη στο γυμναστήριο.

Τότε ο μπαμπάς της μπαίνει στο κάδρο του βίνετο, ακούγεται να ενθαρρύνει την κόρη του και να της δίνει οδηγίες.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το κορίτσι καταφέρνει να σηκώσει τα βάρη λίγο, αλλά όχι εξ ολοκλήρου.

Ο μπαμπάς συνεχίζιε να ενθαρρύνει την μικρή. Με αυτά τα επιπλέον ενθαρρυντικά λόγια από τον μπαμπά της, έβαλε τη δύναμή της και σήκωσε τη μπάρα ακριβώς πάνω από τους ώμους της και το χαμόγελο στο πρόσωπο του πατέρα είναι απλώς αξέχαστο.

Το ενθουσιασμένο κορίτσι στη συνέχεια τρέχει στον μπαμπά της για να του δώσει μια αγκαλιά και ένα φιλί και μετά ο μπαμπάς της λέει, «Ποτέ μην τα παρατάς!».

This daddy and his baby girl is exactly what I needed today… pic.twitter.com/frkVdIZAYj

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) November 18, 2020