‘Ενα μωρό λιοντάρι Tamarian επανενώνεται με τη μητέρα του. Ο Susanta Nanda των ινδικών δασικών υπηρεσιών έκανε ένα σύντομο βίντεο το οποίο έγινε viral στα κοινωνικά μέσα με πάνω από 5.000 προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Ένας άνδρας βρήκε ένα μωρό λιοντάρι Tamarian κάτω από έναν βράχο και κατάφερε να το βγάλει έξω.

Στη συνέχεια, έβαλε το μωρό λιοντάρι Tamarian κοντά στη μητέρα του και οι δύο αγκάλιασαν ο ένας τον άλλον σε μια όμορφη στιγμή.

«Η βοήθεια των άλλων είναι το ενοίκιο που πληρώνετε για το δωμάτιό σας εδώ στη γη. Το λιονταράκι Tamarian επιστρέφει στη μητέρα του. Μπορεί κάποιος να πάρει ένα καλύτερο δώρο από το βλέμμα της ευγνωμοσύνης που έχει η μητέρα στο τέλος ; » έγραψε ο Susanta Nanda στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Το βίντεο έχει συλλέξει πολλές επισημάνσεις «μου αρέσει» και «retweets», ενώ οι άνθρωποι μοιράστηκαν τις σκέψεις και τις απόψεις τους στην ενότητα σχολίων της ανάρτησης.

«Αυτή η αγκαλιά της μαμάς, λιώνει την καρδιά σου», είπε ένας χρήστης. Ένα άλλο σχόλιο αναφέρει: «Η βοήθεια σε οποιοδήποτε ζωντανό ον που δεν βλάπτει ένα άτομο είναι επένδυση που εξασφαλίζει εγγυημένες ευλογίες σε αντάλλαγμα».

Helping any living being which does no harm to a person is investment which ensure guaranteed God blessings in return.

That MOM's hug melts your heart❤. MOM's hug and her caressing hand on our head relieves stress assuring i am there for u,u are safe ❤miss my mom 13 years has gone by.

— Padma_SundaraRaman (@padma_sivakami) November 19, 2020