Λένε πως στη Νέα Υόρκη τα πάντα μπορούν να συμβούν, οπότε το θέαμα ενός άνδρα με στολή… αρουραίου στο μετρό της πόλης αποτελεί απλά άλλη μία συνηθισμένη μέρα για τους Νεοϋρκέζους.

Πρόκειται για τον ηθοποιός και χορευτή Τζόνοθον Λάιονς. Ο Τζόνοθον είναι ένας από τους πολλούς καλλιτέχνες που έχουν επηρεαστεί επαγγελματικά λόγω της πανδημίας, όμως αποφάσισε να μη μείνει άπραγος.

Η μεταμόρφωσή του σε «Buddy the Rat» είναι μια performance – αντίδραση στην αεργία της πανδημίας. Όπως λέει, το να κρατάει απόσταση από τους ανθρώπους σαν τρωκτικό είναι πολύ ευκολότερο απ’ ό,τι είναι ως άνθρωπος.

Ο Λάιονς είχε συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις στις οποίες μεταμφιεζόταν σε διάφορα ζώα και ένας από τους τελευταίους του ρόλους ήταν αυτός του ποντικού.

Από το Zoom όπου κάθε Σάββατο ο Λάιονς έκανε ένα σόου ως ποντικός, αποφάσισε να περάσει στις ζωντανές εμφανίσεις στο δρόμο, κατόπιν παρότρυνσης από έναν φίλο του και σκηνοθέτη στο Χόλιγουντ, τον Τοντ Στράους-Σούλσον.

Ο Λάιονς έχει αναστατώσει την πόλη, αφού τριγυρνάει σε πάρκα, δρόμους και μετρό και συμπεριφέρεται σαν αρουραίος.

Το «τέρας» πειράζει τους περαστικούς, ρουθουνίζει και γρυλίζει, μεταφέρει γιγαντιαία κομμάτια πίτσας ή ταξιδεύει με το μετρό.

Κάποιοι τον βρίσκουν αστείο και παράξενο, άλλοι ενοχλητικό και τρομακτικό.

Βέβαια, στην «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ», πάντα υπάρχει και κάποιος ακόμα πιο εκκεντρικός, ακόμα πιο τρελός.

Έτσι, δίπλα στον άνθρωπο – αρουραίο πιο παράξενος φαίνεται ένας άνδρας που κυκλοφορεί ολόγυμνος στο κέντρο της Νέας Υόρκης.

It is so NYC that this guy goes around in a rat costume and he can't even be sure of being weirdest thing on the street at any given time. @jonothonlyons pic.twitter.com/AKF1evUIca

— Joe Dator (@JoeDator) November 18, 2020