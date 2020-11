Την ίδια μέρα που η SpaceX του Έλον Μασκ εκτόξευσε τετραμελές πλήρωμα προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος είχε και δεύτερο λόγο να πανηγυρίζει: έγινε ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου.

Η εταιρεία ηλεκτροκίνησης Tesla, έτερο τέκνο του Μασκ, έγινε δεκτή την Δευτέρα στον δείκτη S&P 500 της αμερικανικής χρηματαφοράς, εξέλιξη που οδήγησε σε άνοδο της μετοχής κατά 14% σε μια ημέρα.

Δεδομένου ότι ο ιδρυτής της εταιρείας διατηρεί το 20% των μετοχών της, τα κέρδη έφτασαν το εντυπωσιακό νούμερο των 15 δισ. δολαρίων. Η καθαρή περιουσία του Μασκ εκτοξεύτηκε έτσι στα 117,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index.

