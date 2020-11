Η Λαμποργκίνι (Ιταλ. Lamborghini) είναι ιταλική εταιρεία κατασκευής σπορ υπεραυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων (supercars) και γεωργικών ελκυστηρων.

Η έδρα της είναι στη Σάντ’ Άγκατα Μπολονέζε κοντά στη Μόντενα, στην επαρχία Μόντενα της Ιταλίας. Ιδρύθηκε το 1963 από τον Φερούτσιο Λαμποργκίνι (Ferruccio Lamborghini).

Τον Σεπτέμβριο του 1998, η Lamborghini εξαγοράστηκε από την Audi, με αποτέλεσμα να ενταχθεί στον Όμιλο Volkswagen, όπου ανήκει μέχρι σήμερα.

Το σήμα της Lamborghini απεικονίζει έναν ταύρο που επιτίθεται και αυτό ήταν μια προσωπική επιλογή του Φερούτσιο Λαμποργκίνι.

Για την ακρίβεια, χρησιμοποίησε το ζώδιό του, που ήταν Ταύρος, καθώς γεννήθηκε στις 28 Απριλίου 1916, ως σήμα για την εταιρεία του.

Ταυτόχρονα, για τον ίδιο λόγο, καθιέρωσε εξ αρχής την παράδοση να δίνει στα μοντέλα της εταιρείας ονόματα διάσημων ταύρων, κυρίως από ταυρομαχίες, μια παράδοση που συνεχίζεται από την εταιρεία μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το l.wikipedia.org, το πρώτο SUV στην ιστορία της φίρμας, το οποίο και μπήκε στην παραγωγή τον Φεβρουάριο του 2018, ονομάστηκε Lamborghini Urus, δηλαδή Ούρος (γνωστός και ως βους o αρχέγονος), ο πρόγονος της οικόσιτης αγελάδας.

The most insane Lamborghini production model to date🙌 The Aventador SVJ is absolutely mind blowing when it comes to performance 🔥

Do you own one? You know you have always wanted to now You can! https://t.co/pq9BqrgJtA #Lamborghini pic.twitter.com/Io3s5IGHIO

— Looking Out For You (@frugalmaniac) November 16, 2020