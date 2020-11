Η Ονίκα Τάνυα Μαράζ (γεννημένη στις 8 Δεκεμβρίου,1982) γνωστή επαγγελματικά ως Νίκι Μινάζ, είναι ράπερ, στιχουργός, ηθοποιός και μοντέλο από το Τρινιντάντ.

Γεννημένη στo Σεντ Τζέιμς του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, και μεγαλωμένη στο Κουινς των Ηνωμένων Πολιτειών, έγινε γνωστή στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας αφού κυκλοφόρησε τα mixtapes Playtime Is Over (2007), Sucka Free (2008), and Beam Me Up Scotty (2009).

Σύμφωνα με το el.wikipedia.org, η εκκεντρική καλλιτέχνιδα γνώρισε μεγάλη επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της Pink Friday, στο οποίο συμμετείχε ο Eminem, η Rihanna, ο Kanye West και o Drake φτάνοντας στην πρώτη θέση των τσαρτς.

Έχει κυκλοφορήσει άλλα τρία άλμπουμ, το Pink Friday- Roman Reloaded (2012), The Pinkprint (2014) και Queen (2018), τα οποία γνώρισαν και αυτά τεράστια εμπορική επιτυχία. Η τραγουδίστρια έχει κάνει συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες και έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους.

Έχει σπάσει το ρεκόρ του YouTube για τις περισσότερες προβολές σε μια μέρα τρεις φορές και είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα όλων των εποχών που έχει πάνω από 100 τραγούδια στο Billboard Hot 100.

