Όπως έγραψε ο ίδιος στο προφίλ του στο «Facebook», υπέστη θλάση και δεν ήταν θέση να συνεχίσει.

Ο Έλληνας πρωταθλητής που επιστρέφει στην Ελλάδα ευχήθηκε «να ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτούς τους δύσκολους καιρούς» και αναφέρθηκε στο όνειρό του, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Αναλυτικά, ο Χρήστος Βολικάκης έγραψε στον λογαριασμό του στο «Facebook»: «Δυστυχώς μετά από μια θλάση στο πόδι στο πρώτο από τέσσερα αγωνίσματα του Omnium την δεύτερη ημέρα των αγωνων δεν μου άφησε περιθώρια να συνεχίσω στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βουλγαρία. Η αποχή τόσο καιρό από τους αγώνες έπαιξε σίγουρα το ρόλο της.

Επιστροφή στην Ελλάδα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλους μας , εύχομαι να ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτούς τους δύσκολους καιρούς, να είμαστε όλοι καλά στην υγεία μας, γιατί αυτό που προέχει είναι να ξεκινήσουμε πλέον την Ολυμπιακή μας προετοιμασία για το μεγάλο όνειρο που δεν είναι άλλο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο».

Returning to Greece in a very difficult period, I hope we all overcome these difficult times be healthy, whixch is the most important thing is and to start our Olympic preparation for the big dream that is no other than the Olympic Games in Tokyo 🙏🇬🇷🎌 pic.twitter.com/9sgiFstmUN

— Volikakis Christos (@VolikakisChris) November 13, 2020