Ο βιογράφος της Μάργκαρετ Θάτσερ έχει εντοπίσει ορισμένες ανακρίβειες στη νέα σεζόν της σειράς «The Crown».

Ο δημοσιογράφος Τσαρλς Μουρ έγραψε, έχοντας την επίσημη άδεια της Βρετανίδας πρωθυπουργού, τη βιογραφία, η οποία δημοσιεύθηκε σε τρεις τόμους από το 2013 έως το 2019

Ο Τσαρλς Μουρ έκανε κάποιες επισημάνσεις για την τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, στην οποία τη Θάτσερ υποδύεται η Τζίλιαν Άντερσον.

Ο Μουρ εξήρε την ερμηνεία της Τζίλιαν Άντερσον και τη χαρακτήρισε τη μοναδική πειστική που έχει δει μέχρι τώρα.

Ο Τσαρλς Μουρ είπε όμως ότι ο δημιουργός της σειράς Πίτερ Μόργκαν απέδωσε ελεύθερα πολλά ιστορικά στοιχεία.

Όταν η αφήγηση κινείται σε πολιτικά γεγονότα, οι λεπτομέρειες γίνονται χαοτικές, έγραψε στην εφημερίδα «The Telegraph».

«Μικρά παραδείγματα: ο τότε υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνησή της, Τζέφρι Χάουι δεν προσπάθησε ποτέ να εμποδίσει τον πόλεμο των Φόκλαντ και δεν παρευρέθηκε στην κεντρική συνάντηση όπου αποφασίστηκε να αποσταλεί στην task force, ο πιο σημαντικός προσωπικός γραμματέας της, Τσαρλς Πάουελ, δεν εργαζόταν για εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ο γιος της Μαρκ δεν χάθηκε και βρέθηκε στην έρημο, όταν έγινε η εισβολή στα Φόκλαντ».

