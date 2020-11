Η Warner Bros. αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από τα άτομα με αναπηρία για την παρεξήγηση που προκλήθηκε από τον τρόπο απεικόνισης των χαρακτήρων στην ταινία «The Witches», ύστερα από θύελλα αντιδράσεων στα social media.

Στην προσαρμογή του κλασικού παιδικού βιβλίου του Ρόαλ Νταλ, που σκηνοθετήθηκε από τον Ρόμπερτ Ζεμέκις, οι κακές μάγισσες, συμπεριλαμβανομένης και της αρχηγού τους, που την υποδύθηκε η Αν Χάθαγουεϊ, έχουν μόνο τρία δάχτυλα.

Η παραολυμπιονίκης κολυμβήτρια Έιμι Μάρεν διαμαρτυρήθηκε μέσω Twitter, γράφοντας:

«Warner Bros. το σκεφτήκατε πολύ για το πώς αυτή η αναπαράσταση στα διαφορετικά άκρα θα επηρέαζε την κοινότητα των ανθρώπων που έχουν διαφορετικά άκρα;».

Limb difference is not scary. Differences should be celebrated and disability has to be normalised. #NotAWitch calls out ‘#TheWitches’ movie for portrayal of disability 👉 https://t.co/aSY1U6TymE pic.twitter.com/UCU87bUeV8

— Paralympic Games (@Paralympics) November 3, 2020