Υγεία

Πόσο επικίνδυνος είναι ο κοροναϊός για την καρδιά εκείνου που νοσεί;

Μια πρόσφατη ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό του Journal of the American College of Cardiology σημειώνει ότι έχουν βρεθεί ενδείξεις καρδιακής εμπλοκής σε τουλάχιστον 25% των νοσηλευομένων ασθενών με κοροναϊό