Η Μπλου Άιβι, η 8χρονη κόρη της τραγουδίστριας Beyoncé και του ράπερ Jay Z, θα δανείσει τη φωνή της για την ακουστική εκδοχή της ταινίας του Μάθιου Τσέρι.

Ο Τσέρι ανακοίνωσε τα νέα στο Twitter μαζί με ένα απόσπασμα της ανάγνωσης του βιβλίου από τη Μπλου Άιβι.

Booking Beyoncé is one thing, but booking BLUE IVY CARTER!?!! TUH! https://t.co/4jzdw7guPW — Your Favorite Scorpio (@KameronToday) November 9, 2020

Η νέα συνεργασία – έκπληξη

Το Hair Love είναι η ιστορία ενός Αφρο-Αμερικανού πατέρα, του Στίβεν και της κόρης του, Ζούρι. Ο Στίβεν προσπαθεί να χτενίσει τα μαλλιά της Ζούρι για πρώτη φορά και η ταινία είναι μία ωδή στην αυτοπεποίθηση και την αγάπη μεταξύ πατέρα και κόρης, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, αλλά θίγει και θέματα φυλής, φύλου και ταυτότητας μέσω των μαλλιών.

Το Hair Love κέρδισε φέτος Όσκαρ Καλύτερης Animation Ταινίας Μικρού Μήκους.

Η ιστορία της ταινίας κυκλοφόρησε σε παιδικό βιβλίο γραμμένο από τον Μάθιου Τσέρι και εικονογραφημένο από τη Βάστι Χάρισον

Ο γεννημένος στο Σικάγο, Μάθιου Τσέρι είναι πρώην παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου στις ομάδες Τζάκσονβιλ Τζάγκουαρς, Σινσινάτι Μπένγκαλς, Καρολάινα Πάνθερς και Μπάλτιμορ Ρέιβενς.

Blue Ivy Carter to narrate #HairLove audiobook, from Oscar winner Matthew A. Cherry https://t.co/LbAvkiJQJE — Variety (@Variety) November 9, 2020

Το 2007, αποσύρθηκε και μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να ακολουθήσει καριέρα στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας αρχικά ως βοηθός παραγωγής σε διαφημίσεις και μουσικά βίντεο και στη συνέχεια ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός ταινιών και τηλεοπτικών σειρών.

Blue Ivy Carter adds to her resumé with ‘Hair Love’ audiobook narration https://t.co/Q3aHFO5YTt — L.A. Times Books (@latimesbooks) November 9, 2020

Η Μπλου Άιβι συνεργάστηκε με τη Beyoncé στο single «Brown Skin Girl» και συμμετείχε στο Black is King άλμπουμ της μητέρας της.