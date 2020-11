Ελπίδα σε όλο τον κόσμο έδωσαν οι ανακοινώσεις ότι το εμβόλιο έναντι του κοροναϊού, που αναπτύσσουν από κοινού Pfizer και BioNTech, έχει πάνω από 90% αποτελεσματικότητα. Ποιοί όμως είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια και μας υπόσχονται επιστροφή στην κανονικότητα;

Πίσω από την Pfizer βρίσκεται ο ελληνικής καταγωγής, Αλβέρτος Μπουρλά, ενώ πίσω από την BioNTech ένα παντρεμένο ζευγάρι γιατρών από τη Γερμανία, τουρκικής καταγωγής.

Οι γιατροί Ογκούρ Σαχίν (Ugur Sahin) και Οζλέμ Τουρέτσι (Oezlem Tuereci), οι οποίοι δεσμεύτηκαν από την αγάπη τους για την ιατρική έρευνα, είναι το αντρόγυνο που έχει μερίδιο της επιτυχίας για το εμβόλιο Covid-19 που θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο.

Από ταπεινές ρίζες ως γιος ενός Τούρκου μετανάστη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της BioNTech Ugur Sahin, 55 ετών, πλέον συγκαταλέγεται στους 100 πλουσιότερους Γερμανούς, μαζί με τη σύζυγό του και συνάδελφο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Oezlem Tuereci, 53 ετών, αναφέρει το Reuters.

Ο Σαχίν αν και κατάφερε να δημιουργήσει εταιρίες δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων, παραμένει ταπεινός και συνεχίζει να πηγαίνει στη δουλειά του με το ποδήλατο του.

Η σύζυγός του, Oezlem Tuereci, κόρη ενός Τούρκου γιατρού που είχε μεταναστεύσει στη Γερμανία, σε συνέντευξή της, είπε ότι ακόμα και την ημέρα του γάμου τους το 2002 συνέχισαν την έρευνά τους. Μαζί επικεντρώθηκαν στην καταπολέμηση του καρκίνου και προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τη μοναδική γενετική σύνθεση κάθε όγκου.

Ο Σαχίν και η Τουρέτσι συνέστησαν εξάλλου τη BioNTech το 2008, με σκοπό την αναζήτηση ενός πολύ ευρύτερου φάσματος εργαλείων ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου.

Για τον Ματίας Κρομάιερ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων MIG AG, του οποίου τα κεφάλαια υποστήριξαν τη BioNTech, οι δυό τους συνιστούν μια dream team.

«Παρά τα επιτεύγματά τους, παραμένουν ταπεινοί», είπε και πρόσθεσε ότι ο Σαχίν συνήθως περπατούσε σε επαγγελματικές συναντήσεις φορώντας τζιν και κουβαλούσε το κράνος ποδηλάτου και το σακίδιο μαζί του.

Ο Ματίας Θίομπαλντ, συνάδελφος ογκολογικός καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Μάιντς, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον κ. Σαχίν για 20 χρόνια, είπε: «Είναι ένας πολύ μετριοπαθής άνθρωπος. Οι εμφανίσεις δεν έχουν σημασία για αυτόν. Αλλά θέλει να δημιουργήσει τις δομές που του επιτρέπουν να πραγματοποιήσει τα οράματά του και εκεί είναι που οι φιλοδοξίες του απέχουν πολύ από τις μετριοπαθείς».

Ο Έλληνας CEO της Pfizer

Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής της Pfizer, Αλβέρτος Μπουρλά έχει καταφέρει «θαύματα» στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτόμων θεραπειών στους τομείς της ογκολογίας, ανοσολογίας, σπανίων νοσημάτων, εμβολίων και γενικής ιατρικής.

Γεννήθηκε πριν 60 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και σπούδασε κτηνιατρική στο ΑΠΘ, από όπου αποφοίτησε το 1986.

Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή το 1991 στην ίδια Σχολή, στο αντικείμενο της Βιοτεχνολογίας της Αναπαραγωγής, υπό την καθοδήγηση του αείμνηστου καθηγητού Παύλου Τσακάλωφ και στη συνέχεια, το 1993 άρχισε να εργάζεται στην Pfizer Hellas, στην Αθήνα, η οποία μόλις είχε ανοίξει γραφεία στην πρωτεύουσα.

Κατείχε θέσεις αυξανόμενης ευθύνης σε όλη την Ευρώπη, προτού μετακομίσει στο Κεντρικό Γραφείο της Pfizer της Νέας Υόρκης το 2001. Από εκεί, ο Άλμπερτ ανέλαβε τη διαδοχή ηγετικών ρόλων στο τμήμα Υγείας Ζώων, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή Μάρκετινγκ των ΗΠΑ 2004), Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ Νέων Προϊόντων (2004-2006), και Πρόεδρος της Ζωικής Υγείας Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή (2006-2009). Το 2009, ανέλαβε επιπλέον ευθύνες για τις περιοχές της Ασίας και του Ειρηνικού.

Το 2020, κατατάχθηκε ως κορυφαίος διευθύνων σύμβουλος της Αμερικής στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων από το περιοδικό Institutional Investor. Είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του The Partnership for New York City, διευθυντής σε πολλά διοικητικά συμβούλια – Pfizer, Inc., The Pfizer Foundation, PhRMA και Catalyst – και διαχειριστής του Συμβουλίου Διεθνών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, ο κ. Μπούρλας είναι μέλος του Business Roundtable και του Business Council.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer ο Άλμπερτ Μπουρλάς, ηγείται της Pfizer με σκοπό «τις καινοτομίες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών, με έμφαση στην προώθηση της επιστημονικής και εμπορικής καινοτομίας που απαιτείται για τον μετασχηματισμό στην ανθρώπινη υγεία».

Σημειώνεται ότι πριν από περίπου ένα χρόνο αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, ενώ στον τόπο καταγωγής του επέλεξε η φαρμακοβιομηχανία να δημιουργήσει κέντρο ψηφιακής καινοτομίας.

Η συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer. «Ένας Έλληνας που βρίσκεται στη διεθνή πρωτοπορία της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας», σημείωνε στην ανάρτηση.

Φιλική συνάντηση και ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Άλμπερτ Μπουρλά, διευθύνοντα σύμβουλο του φαρμακευτικού κολοσσού…