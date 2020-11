«Καμία επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να υπάρξει σε έναν νεκρό πλανήτη», αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της συνέντευξης τύπου κατά την οποία ανακοινώθηκε ότι ο Λιβανένος σχεδιαστής, Rami Kadi αναλαμβάνει ρόλο Περιφερειακού Πρεσβευτή Καλής Θέλησης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (Unep) για τη βιώσιμη μόδα στη Δυτική Ασία.

#Lebanese designer @RamiKadi has been named @UN ’s goodwill ambassador for sustainable fashion https://t.co/oD6N0Pku3F pic.twitter.com/ebBxjFaEjl

Ο Kadi είναι εδώ και πολύ καιρό υποστηρικτής της βιώσιμης μόδας και στην κολεξιόν του για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020, όπου δημιούργησε ένα φόρεμα φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από πλαστικό ανακτημένο από τον ωκεανό. Το υλικό μετατράπηκε σε νήματα που υφάνθηκαν. «Ακόμα και οι πούλιες κατασκευάστηκαν από επαναχρησιμοποιημένο πλαστικό» εξήγησε ο Kadi. «Έτσι, υπήρξαν μηδενικά απόβλητα κατά την παραγωγή αυτού του φορέματος» πρόσθεσε.

«Είμαστε περήφανοι που το κάναμε προτού γίνει τάση. Θεωρήσαμε ότι ήταν πιο υπεύθυνο και ένας τρόπος μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα του πλανήτη».

Η πιο πρόσφατη πρότασή του είναι μια άλλη εξάσκηση στη βιώσιμη σκέψη, αν και αυτή τη φορά γεννήθηκε από αναγκαιότητα. Η καινούρια συλλογή δημιουργήθηκε μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού στις 4 Αυγούστου, η οποία έπληξε το σπίτι και το ατελιέ του Kadi. «Είχαμε σκοπό να κλείσουμε τα πάντα» παραδέχεται ο σχεδιαστής, «αλλά τότε σκεφτήκαμε, ας δημιουργήσουμε αυτή τη συλλογή ανακυκλώνοντας ό, τι έχουμε».

«Όταν δημιουργούμε ένα φόρεμα για μία πελάτισσα είναι ένα μοναδικό κομμάτι, καθώς μπορεί να κάνουμε τέσσερα ή έξι ή οκτώ δείγματα κεντήματος και αυτά τα δείγματα συνήθως τα πετάμε. Πετάμε πολλές πέτρες και κρύσταλλα, πολλά νήματα» διευκρίνισε.

Για τη Γκάρετ Κλαρκ, υπεύθυνη αειφόρου τρόπου ζωής στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, αυτό είναι ένα σημαντικό παράδειγμα βιωσιμότητας.

Το πρόγραμμα βιώσιμης μόδας του UNEP στη Δυτική Ασία ξεκίνησε φέτος «για να ενθαρρύνει τους καταναλωτές της περιοχής να γίνουν πιο υπεύθυνοι και να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση , να προωθήσουν την κυκλικότητα και τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, ενώ επίσης ενθαρρύνει τις διαπολιτισμικές συνεργασίες για την ανακάλυψη καινοτόμων λύσεων» εξήγησε.

News: @RamiKadi has been named @UNEP_WestAsia Goodwill Ambassador for Sustainable Fashion. We welcome his efforts to call attention to detrimental impacts of the fashion industry on the environment and to promote sustainable practices. #ActNow https://t.co/y5K0OJWJ0g pic.twitter.com/VTEfU52aJH

Το πρόγραμμα του UNEP για τη βιώσιμη μόδα αποτελείται από τέσσερις βασικούς πυλώνες, ανέφερε στη διάρκεια συζήτησης που ακολούθησε τη συνέντευξη τύπου, o Σάμι Ντιμάσι , διευθυντής και περιφερειακός εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ στη Δυτική Ασία.

Είναι η ευαισθητοποίηση – εκπαίδευση για τον αντίκτυπο της βιομηχανίας μόδας μέσω εκστρατειών- επιμόρφωση που θα επιτρέψει στους νέους να εξοικειωθούν με έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής- συνεργατικές προσπάθειες για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με ειδικούς του κλάδου και τέλος πλαίσιο στρατηγικής, αξιοποίησης της επιστήμης για τη διενέργεια μελετών που βοηθούν τις κυβερνήσεις στη χάραξη πολιτικών.

#HappeningNow

The long awaited announcement of the new appointment of UNEP Goodwill Ambassador for the region’s new Sustainable Fashion 🍃

🇱🇧 designer Rami Kadi is the new UNEP Goodwill Ambassador announced today during our virtual press conference!@RamiKadi@samidimassi_UN pic.twitter.com/oY7OdE3Wow

— UN Environment Programme West Asia (@UNEP_WestAsia) November 4, 2020