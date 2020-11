Σόου που έγινε viral στο διαδίκτυο έδωσε ο τηλε-ευαγγελιστής και οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ, Κένεθ Κόπλαντ, ο οποίος επιχειρώντας να χλευάσει την νίκη Μπάιντεν γελούσε μανιακά και ψεύτικα για σχεδόν ένα λεπτό.

Kenneth Copeland In A Real Pickle After Audience Member Names, Claims His Private Jet https://t.co/7Lz1Vmx435

Το «κύρηγμα» του 83χρονου Κόπλαντ έγινε την περασμένη Κυριακή μετά την ανακοίνωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές.

«Τι είπαν τα μέσα ενημέρωσης; Χαχαχαχα. Τα μέσα ενημέρωσης είπαν ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι πρόεδρος. Χαχαχαχα» ξεκίνησε την παράστασή του ο Κόπλαντ.

Televangelist Kenneth Copeland laughs at the media for declaring that Joe Biden has won the election and will become president. pic.twitter.com/ARHqmsEbo7

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 8, 2020