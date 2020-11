Το γύρο των social media κάνει τα τελευταία 24ωρα ένα συγκινητικό βίντεο με μια πρώην πρίμα μπαλαρίνα με Αλτσχάιμερ, να ακούει την Λίμνη των Κύκνων και να θυμάται τις κινήσεις της χορογραφίας

Η Μάρτα Γκονζάλεζ, Ισπανίδα χορεύτρια με το μπαλέτο της Νέας Υόρκης, στα γηρατειά της πάλευε με το Αλτσχάιμερ. Τα χρόνια και η ασθένεια την περιόρισαν σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο και χωρίς μνήμη.

Το βίντεο χρονολογείται πριν από ένα χρόνο στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Η Μάρτα απεβίωσε και αυτό το βίντεο έγινε ξανά viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως αφιέρωμα σε αυτήν και στις καταπληκτικές της δυνατότητες, παρά την ηλικία και την ασθένειά της.

Στο συγκινητικό βίντεο ακούγεται στο τέλος να λέει «πρέπει να πάρουμε πουέντ».

NYC Prima Ballerina with Alzheimer’s listens to Swan Lake and it all comes back ✨ The most beautiful video you’ll see today! 🎵❤️🩰⠀ ⠀ Spaniard ballerina Marta C. Gonzalez Valencia 2019 – Swan Lake by Tchaikovsky @nycballet ⠀ ⠀ #primaballerina #alzheimers #nycballet pic.twitter.com/Dl81WWfn2C

Το βίντεο της να χορεύει την «Λίμνη των Κύκνων» στο αναπηρικό της αμαξίδιο συγκίνησε όλο το ίντερνετ.

If you don’t shed a tear watching this former Spanish ballerina with Alzheimer’s then shame on you… So beautiful. Can anyone tell me her name? pic.twitter.com/Jf0dBol3Jh

— Nitin Sawhney (@thenitinsawhney) November 9, 2020