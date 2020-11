Oι παγκόσμιοι σούπερ σταρ BTS ήταν οι μεγάλοι νικητές της τελετής απονομής των φετινών Ευρωπαικών Μουσικών Βραβείων του MTV (MTV European Music Awards – MTV EMAs.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το συγκρότημα της K-pop βγήκε εκτός συναγωνισμού, κερδίζοντας τα περισσότερα βραβεία, συνολικά τέσσερα.

Ο αρχηγός του γκρουπ RM είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του: «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να είμαστε ένα συγκρότημα που μπορεί να αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων και να τους δίνει ελπίδα μέσω της μουσικής».

«Επειδή υπάρχουν οι A.R.M.Y, υπάρχουμε εμείς» δήλωσε στο Variety το μέλος του επταμελούς boyband από τη Νότια Κορέα, Suga.

Για όσους δεν είναι ενημερωμένοι, το ακρωνύμιο A.R.M.Y. προέρχεται από το Adorable Representative MC for Youth.

