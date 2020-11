Εκτός φυσικά από τους ψηφοφόρους που περίμεναν με αγωνία, όπως και όλος ο πλανήτης, να δουν ποιος θα είναι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ανάμεσα σε εκείνους που κουράστηκαν πολύ και κοιμήθηκαν ελάχιστα ήταν και οι ρεπόρτερ.

Όπως για παράδειγμα, μια δημοσιογράφος, η Τσέλσι Στρουμπ, η οποία είναι ανταποκριτής της θυγατρικής της ABC WNEP-TV και την Παρασκευή έγινε viral στα κοινωνικά μέσα.

Ο λόγος είναι το «All I want for Christmas».

Όχι, δεν είχε χριστουγεννιάτικη διάθεση, απλά ήταν κουρασμένη, σύμφωνα με το newsbeast.gr , επειδή δεν φαινόταν να βγαίνει «λευκός καπνός» και να υπάρχει τελικό αποτέλεσμα και έκανε ένα δικό της… ριμέικ του συγκεκριμένου τραγουδιού, αποκαλύπτοντας την «χριστουγεννιάτικη ευχή» κάθε «ρεπόρτερ τώρα», όπως είπε.

«Δεν θέλω μια αγάπη για τα Χριστούγεννα, δεν είναι αυτό που χρειάζομαι αυτή την στιγμή. Θέλω μόνο να βγει αποτέλεσμα για το ποιος θα ηγηθεί, ώστε να κοιμηθώ λίγο…» ανέφερε μεταξύ άλλων στο ιδιαίτερο τραγούδι της.

Every reporter right now: #ElectionResults2020 pic.twitter.com/LsNzX0wZym

— Chelsea Strub (@chelseastrub) November 5, 2020