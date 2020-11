Το βίντεο δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό της στο twitter με το σχόλιο «δεν είχα άλλη επιλογή από το να το γιορτάσω» και όπως βλέπουμε στα πλάνα, ο διάσημη ηθοποιός φοράει ακουστικά και ακούει το τραγούδι του Ντόναλντ Γκλόβερ «This Is America».

«Δεν είχα άλλη επιλογή από το να γιορτάσω», έγραψε χαρακτηριστικά η 30χρονη ηθοποιός κάτω από το βίντεο που ανέβασε η ίδια.

Had no choice but to throw a party for 1 #comeonbostonletsparty pic.twitter.com/qvSEVip0Mh

— Jennifer Lawrence – Represent.Us (@JLawrence_RepUs) November 7, 2020