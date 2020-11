Τα συγχαρητήριά της στον νέο αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την νέα αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις, έδωσε η διάσημη σταρ του Χόλιγουντ Σάλμα Χάγιεκ με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο.

Η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές, ενθουσίασε πλήθος διάσημων αμερικανών από όλο το φάσμα της showbiz, οι οποίοι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ μέσα από αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 54χρονη ηθοποιός συνεχάρη τον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την νέα αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις για την νίκη στις εκλογές της περασμένης Τρίτης.

«Συγχαρητήρια, εκλεγμένε Πρόεδρε Τζο Μπάιντεν»

Congratulations, President Elect, @JoeBiden. 4 years ago we heard of a wall separating Mexico from America but what really happened is we built an invisible wall that separated Americans from Americans. Nobody is more qualified to tear it down and make America united again.

— Salma Hayek (@salmahayek) November 8, 2020