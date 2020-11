Στην επόμενη έκδοση του «The Oprah Conversation» η Αμερικανίδα μεγιστάνας των ΜΜΕ, συγγραφέας βιβλίων, τηλεοπτική παραγωγός και ηθοποιός παρουσιάζει συνέντευξη με τον θρυλικό Στίβι Γουόντερ.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, και δισκογραφικός παραγωγός, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα μοιράσει ένα επείγον μήνυμα αγάπης κατά τη διάρκεια αυτής της τεταμένης εποχής και επίσης θα μιλήσει για το πώς η COVID-19 επηρέασε τη ζωή του.

«Σε αυτήν την ειλικρινή συνέντευξη, ο θρύλος της μουσικής για πολλές γενιές μιλάει στην Όπρα για την αξιοποίηση της μουσικής για να διαδώσει τη θετικότητα και την ελπίδα, μοιράζεται κλασσικές επιτυχίες παγκοσμίως και νέα τραγούδια, εκφράζει τις σκέψεις του για τον φυλετικό διχασμό που επηρεάζει τη χώρα και τονίζει την άμεση ανάγκη για αλλαγή» αναφέρεται στην ανακοίνωση σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ.

Watch Stevie Wonder discuss America’s «fragile decade» with Oprah in a preview of the host’s career-spanning interview with the Hall of Famer https://t.co/oLaml5rk1g pic.twitter.com/0gyR0XCTSY

— Rolling Stone (@RollingStone) November 5, 2020